Eskişehir'de Üretilen Yerel Tohumlar, Türkiye Genelindeki Üreticilerle Buluşuyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kentte üretilen ve çoğaltılan yerel tohumları, Türkiye genelindeki üreticilerle buluşturmaya devam ediyor.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ata mirası yerel tohumlar korunuyor, çoğaltılıyor ve gelecek nesillere aktarılıyor. Etkinliklerde, paylaşmanın ve üretmenin önemi vurgulanıyor.

Tohum talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, 'ecm.eskisehir.bel.tr/WebBasvuru/tohum' adresinden Tohum Talep Formu'nu doldurabiliyor. Başvurusu onaylanan üretici ve vatandaşlara, 115 TL kargo ücreti karşılığında anlaşmalı kargo firması aracılığıyla yerel tohumlar ulaştırılıyor.

Yerel tohumların dağıtımı, hem üreticileri desteklemeyi hem de sürdürülebilir tarımı güçlendirmeyi hedefliyor.