Eskişehir'de Yerel Tohum Takas Günleri Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yerel Tohum Takas Günleri Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır' sloganıyla Yerel Tohum Merkezi'nde ürettiği yerel tohumları vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Tohum Takas Günleri düzenliyor. İlk dağıtım Mahmudiye Kapalı Halk Pazarı'nda gerçekleşti.

21.02.2025 16:05
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) "Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır" sloganıyla Yerel Tohum Merkezi'nde ürettiği yerel tohumlar, Tohum Takas Günleri'nde vatandaşlarla buluşturuluyor. Proje kapsamında ilk dağıtım, Mahmudiye Kapalı Halk Pazarı'nda yapıldı.

EBB Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen tohumlar, kent merkezi dışında kalan 12 ilçedeki vatandaşlara dağıtılıyor. EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri'nin ilk dağıtım adresi de Mahmudiye oldu.

Mahmudiye Kapalı Halk Pazarı'nda kurulan stantlar gün boyu vatandaşların akınına uğrarken, dağıtıma Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da katıldı. Eskişehir ve Türkiye için tohum konusunun çok önemli olduğunu belirten ve bu alanda verdiği destekler dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür eden Başkan İshak Gündoğan, "Üreterek kırsal hayatı güçlendirmek, kendi kendine yetebilmek çok önemli. Özellikle yerel tohumların yaygınlaştırılması çok kıymetli. Bundan sonraki dönemde de yerel tohum üretimine desteğimizi sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tohum Takas Günleri; 22 Şubat'ta (yarın) Mihalıççık'ta, 24 Şubat'ta Seyitgazi'de, 26 Şubat'ta Sivrihisar'da, 27 Şubat'ta İnönü'de, 28 Şubat'ta Sarıcakaya'da, 1 Mart'ta Alpu'da, 3 Mart'ta Günyüzü'nde, 6 Mart'ta Mihalgazi'de, 13 Mart'ta Han'da ve 14 Mart'ta Çifteler ilçesinde, ilçe pazaryerlerinde 10.00 ve 12.00 saatleri arasında tohum dağıtımları ile devam edecek.

Kent merkezindeki Üretici Marketlerde 11, 18 ve 22 Mart'ta 10.00 ve 16.00 saatleri arasında tohum takas etkinliği düzenlenerek tohumlar vatandaşlarla buluşturulacak.

Kaynak: ANKA

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