Eskişehir'de YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Taşıma

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde otobüs ve tramvaylardan ücretsiz faydalanabileceklerini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran'da yapılacak YKS öncesinde sınav alanlarına ulaşım konusunda bilgilendirme yaptı. Sınav belgesini gösteren adaylar, sınav günlerinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla adayların özel araçlarını kullanmak yerine tramvay ve otobüsleri tercih etmelerini istedi.

Toplu taşıma araçlarının sefer sıklığı, sınav günlerine uygun şekilde düzenlendi. Tüm tramvay hatlarında hafta içi sefer sıklığı uygulanırken, S6 hattı hariç diğer otobüs hatları ise 13.30'a kadar hafta içi çalışma saatlerine göre hizmet verecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar için ana giriş kapılarında yoğunluğu azaltmak için Karacaşehir tarafındaki arka kapı da kullanılabilecek. Ayrıca ESOGÜ kampüsünde adaylara kolaylık sağlamak amacıyla kampüs içi ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Kalabak Su sakalarının da 21 ve 22 Haziran'da sessiz şekilde su dağıtımı yapacağını duyuran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konuya hassasiyet göstererek sınav saatlerinde sessizliği sağlamalarını rica etti.