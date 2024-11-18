Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Takla Attı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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1) ESKİŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ, TAKLA ATTI; 1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Eskişehir'de yolcu otobüsünün takla attığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.