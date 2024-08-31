Eskişehir'de Zafer Bayramı kutlamaları

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eti Sualtı Dünyası dalgıçları, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde tünel akvaryumda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Eskişehir'de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan Eti Sualtı Dünyası'nda Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen "Tünel Akvaryum Sualtı Bayrak Açma Töreni" ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Eti Sualtı Dünyası dalgıçları, tünel akvaryumda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak, ziyaretçilere heyecan ve coşku dolu anlar yaşattı.

Hayvanat Bahçesi ziyaretçileri, hazırlanan sürpriz gösteri anonsu ile gösterinin yapılacağı tünel akvaryum alanına davet edildi. Görevlilerin dağıttığı Türk bayraklarını sallayarak marşlara eşlik eden ziyaretçiler, akvaryumda dalgıçların ellerindeki Atatürk ve Türk bayrağını açmasıyla büyük coşku yaşadı.