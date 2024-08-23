Eskişehir'deki yangın sonrası 333 bin fidanla ormanlık alan yeşertilecek

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Kül olan 312 hektarlık ormanlık alan 333 bin fidanla yeşertilecek

Eskişehir'deki yanan ormanlık alan küllerinden doğacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Oynaş Mahallesi'nde önceki yıl çıkan orman yangınında kül olan 312 hektarlık alan 333 bin fidanın dikimi ve 105 kilogram tohumun atımı için hazırlanıyor.

Seyitgazi ilçesi Oynaş Mahallesi'nde 23 Ağustos 2023 tarihinde öğle saatlerinde balya makinesinden sıçrayan kıvılcımın sonucunda yangın çıkmıştı. Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. Kısa sürede büyüyen yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. 25 arazöz, 6 su ikmal, 4 helikopter, 1 uçak, 26 iş makinası ve 200 personel ile yapılan çalışmalar sonucunda 23 saatte kontrol altına alınan ve Eskişehir tarihinin bilinen en büyük 2'inci yangınında toplam 312 hektar ormanlık alan tam anlamıyla kül oldu.

Fidan dikimi için arazi hazırlığı başladı

Yangından yaklaşık 3 ay sonra hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören ağaç kesim işlemleri başlamıştı. Zarar gören 312 hektarın tamamında toprak işleme çalışmaları devam ederken, sonbaharda 333 bin fidanın ve 105 kilogram tohumun toprakla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde buluşturulması planlanıyor. Dikilmesi planlanan ağaç türleri ise; Karaçam, Ardıç, Ahlat, Mahlep, Dişbudak, Akağaç ve Badem olarak aktarıldı. Ayrıca doğal olarak karaca ve meşe türlerinin de çimlenmesi bekleniyor. Dikim işleminden sonra ise en az 3 yıl boyunca fidan bakımı ve tamamlama işlemleri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek.