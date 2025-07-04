Eskişehir'e Yeni Spor Salonu Müjdesi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çankaya Mahallesi'nde inşa edilmesi planlanan 765 kişilik kapalı spor salonu için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada, toplam 3 bin 981 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisin proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihale sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Spor salonunun yalnızca müsabakaların gerçekleştirileceği bir alan olmayacağını kaydeden Albayrak, yapının, gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak yaşam merkezi olarak planlandığını bildirdi.

Albayrak, tesisin temel özellikleri arasında, 765 kişilik sabit tribün (teleskobik sistemle birlikte toplam 1000 kişilik kapasite) hentbol, voleybol ve basketbol branşlarına uygun ana salon, 4 antrenman salonu, 8 soyunma odası, 2 hakem odası, 5 antrenör odası, revir, idari ofis, kantin, oturma alanı ile 67 metrekarelik fuaye ve giriş alanı bulanacağını dile getirdi.