Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Polis ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Polis ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendiriyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Polis ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendiriyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, polis ile vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi, Orhangazi, Sümer, Emek ve 71 Evler mahallelerindeki 11 yaz Kur'an kursundaki 390 öğrenciye, polisliği tanıtıp, genel güvenlik tedbirleri, suda boğulma olaylarının önlenmesi, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Odunpazarı ilçesinde durdurulan bir otomobildeki iki şüpheli yakalandı ve polis tarafından Tepebaşı ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

11.07.2024 09:27
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü polis ile vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi, Orhangazi, Sümer, Emek ve 71 Evler mahallelerindeki 11 yaz Kur'an kursundaki 390 öğrenciye, polisliği tanıtıp, genel güvenlik tedbirleri, suda boğulma olaylarının önlenmesi, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Kurs alanlarına suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik hazırlanan 20 afiş asıldı.

Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Odunpazarı ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobildeki iki şüpheli yakalandı.

Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdu. Polis araçtaki iki şüpheli üzerinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ile sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Polis 360 kişiyi sorguladı

Tepebaşı ilçesinde polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevresinde umuma açık yerlerde alkol satışı yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik asayiş ve narkotik şubeleri ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 145 kişi sorgulanırken, 6 araçta da arama yapıldı.

Bu arada polis, Tepebaşı ilçesindeki 44 parkta da 215 kişiyi sorguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Polis ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika

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