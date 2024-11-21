Eskişehir Halk Ekmek Fabrikası Robot Teknolojisi ile Üretim Yapıyor - Son Dakika
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Eskişehir Halk Ekmek Fabrikası Robot Teknolojisi ile Üretim Yapıyor

Eskişehir Halk Ekmek Fabrikası Robot Teknolojisi ile Üretim Yapıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, yeni binasında robot teknolojisini üretim sürecine entegre etti. Üretim aşamasında bıçak atma işlemini robotlar gerçekleştirecek, böylece iş gücü maliyetlerinde %66 oranında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

21.11.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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(ESKİŞEHİR)- Yeni yerinde faaliyete devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, üretim sürecine robotları da dahil etti.

Eskişehir'de 2000 yılında faaliyete başlayan Halk Ekmek, yenilikler ve yatırımlarla yoluna devam ediyor. Şubat ayında 5 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikasına taşınan Halk Ekmek'te Kasım ayı itibariyle üretimde robot teknolojisi de devreye alındı. Üretim sırasında ekmeğe bıçak atma işleminin artık robotlar tarafından yapıldığını ifade eden Halk Ekmek yetkilileri, robotların saatte 5 bin 300 adet bıçak atma işlemi yapabildiğini belirtti.

"Uzun vadede iş gücü maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz"

Yetkililer, "Yeni fabrikamız ile birlikte teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Hem verimliliği artıracak hem de uzun vadede tasarruf sağlayacak robot teknolojisini fabrikamızda kullanmaya başladık. Üretim sırasında bıçak atma işlemini insan gücüyle yaparken, bu teknoloji sayesinde iş gücünü yüzde 66 oranında aşağıya çekiyoruz. Robotlar, başlangıçta yüksek bir yatırım gerektirse de uzun vadede iş gücü maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Standartlara uygun ürün üretiminde daha başarılı olan robotların, hata payının da düşük olması sebebiyle verimliliğin daha da artacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Halk Ekmek Fabrikası Robot Teknolojisi ile Üretim Yapıyor - Son Dakika

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