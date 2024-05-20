Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Uçurtma Şenliği

Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'nden Dünya Göçmen Kuşlar Günü\'nde Uçurtma Şenliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde 'Uçurtma Şenliği' düzenleyerek farkındalık oluşturdu. Hayvanat Bahçesi görevlileri çocuklara akbaba şeklinde uçurtmalar hediye etti.

20.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Hayvanat Bahçesi tarafından 2024 teması "Böcekleri Koru, Kuşları Koru!" olan Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde farkındalık amacıyla "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

7 yılda 5 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan EBB Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Dünya Göçmen Kuşlar Günü için özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Göçmen kuşların hayatta kalması ve refahı için ekosistemlerinin korunmasının önemini vurgulayarak tüm dünyada farkındalık kazandırmayı amaçlayan Dünya Göçmen Kuşlar Günü bu yıl "Böcekleri Koru, Kuşları Koru!" teması ile kutlandı.

Göç yollarında ve üreme alanlarındaki azalan böcek popülasyonunun kuşların yaşamını olumsuz etkilediğini vurgulayan kutlama kapsamındaki Uçurtma Şenliği'nde Hayvanat Bahçesi görevlileri tarafından çocuklara akbaba şeklinde uçurtmalar hediye edildi.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri de yapılan her ziyaretin yaban hayatının korunmasına destek olduğunu ve bilet gelirlerinin yüzde 5'inin bu çalışmalara aktarıldığını hatırlatarak vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Uçurtma Şenliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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