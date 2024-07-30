Eskişehir İl Merkezinin EBRD Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu Tanıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir İl Merkezinin EBRD Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu Tanıtıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanan rapor, Eskişehir'in çevresel zorluklarla mücadele edebilmesi için yol haritası niteliğinde olduğunu vurgulayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından kamuoyuna sunuldu. Rapor, Eskişehir'in sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalarını analiz etmeyi ve uzun vadeli vizyon oluşturarak daha yaşanabilir bir geleceği inşa etmeyi hedefliyor.

30.07.2024 14:29
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanan "Eskişehir İl Merkezinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu" tanıtım toplantısında kamuoyuna sunuldu.

Toplantıda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, oda üyeleriyle iklim krizinin dünya ve Türkiye'deki yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için adımlar attıklarını, hazırlanan raporun bunun parçası olduğunu bildirdi.

Raporun Eskişehir'in su, hava, toprak ve iklim değişikliği gibi çevresel zorluklarla mücadele edebilmesi için yol haritası niteliğinde olduğunu vurgulayan Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Eskişehir sanayisi, Cumhuriyet tarihi boyunca kentin kalkınması adına en önemli itici güçlerden biri olmuştur. ESO, 1500 civarında üyesi, 100 bine yakın çalışanı, 8 milyar dolar cirosu ve 4,3 milyar dolar ihracatıyla aslında kentimizin ekonomisine can veriyor. Yaptığımız bu çalışma, tüm paydaşların katılım ve gayretleriyle yeşil şehir olma yolunda ilerleyen bir kent için sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalardaki durumu ortaya koymayı ve gelişime açık alanları analiz etmeyi hedefiyor. Amacımız, Eskişehir'imizin çevresel zorluklarını ve önceliklerini tespit ederek uzun vadeli vizyon oluşturulmasına katkıda bulunmak, bunları sürdürülebilir önlemlerle birleştirerek insan odaklı ve daha yaşanabilir bir geleceği tüm paydaşlarımızla birlikte inşa etmektir."

Kaynak: AA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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