Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Deliklitaş\'ta sağlık merkezini ziyaret etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Deliklitaş Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ile gerçekleştirdiği ziyarette, merkezde yürütülen çalışmalar ve sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla görüşen Bildirici, merkezde hizmet alan vatandaşlarla da bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Bildirici, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.