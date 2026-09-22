Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şarhöyük'te inceleme yapıp personelle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şarhöyük'te inceleme yapıp personelle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şarhöyük\'te inceleme yapıp personelle görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek hizmetleri yerinde inceledi. Bildirici, sağlık personeline kolaylıklar diledi ve vatandaşların talep ve değerlendirmelerini dinledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu ile Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezlerde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Bildirici, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile hekimleri ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bildirici, çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Merkezlerden hizmet alan vatandaşlarla da görüşen Bildirici, talep ve değerlendirmelerini dinledi.

Kaynak: AA
EskişehirİncelemeSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:19:39. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şarhöyük'te inceleme yapıp personelle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement