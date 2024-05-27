Eskişehir'in Kurtuluşu, Tepebaşı'nda Görsellerle Anlatılıyor - Son Dakika
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Eskişehir'in Kurtuluşu, Tepebaşı'nda Görsellerle Anlatılıyor

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi’nin “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir’in tarihini öğreniyor

27.05.2024 15:12
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir'in tarihini öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" projesi, Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor.

Şehit Mustafa Türker İlkokulu 2. sınıfta okuyan 37 öğrenci, sergiyi gezerek dönemi anlatan görselleri ve belgeleri görme fırsatı buldu.

Belgesel ve kitap serisiyle tarihe not düşülüyor

Kent arşivi için büyük bir katkı olarak dikkati çeken belgesel de Milli Mücadele'de Eskişehir'in öyküsünü anlatıyor. "100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" serisi ise 5 kitaptan oluşuyor. Her biri farklı araştırmalar ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir'in Milli Mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor.

Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne uluşabilecek. Hazırlanan belgesel de Milli Mücadele yıllarının tarihseverlere anlatımını kapsıyor. Belgesel, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube sayfasından izlenebilecek.

Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesini konu alan sergi ise Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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