Eskişehir İtfaiyesi 2024 Yılında Yangın Güvenliği İçin Eğitimlere Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görev yapan İtfaiye Teşkilatı, 2024 yılında başta yangınlar olmak üzere çok sayıda olaya müdahale ederken, düzenlediği eğitimlerle de farkındalık yarattı.

Eskişehir İtfaiyesi, 2024 yılında da kentin farklı noktalarındaki itfaiye merkezleriyle 7/24 görev yaparak vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 2024 yılı Aralık ayına kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Müdahale Şube Müdürlüğü'müz 2014 yangına müdahale etti. Diğer yandan 964 adet kurtarma olayına gidilmiştir. Şehrimizin muhtelif yerlerinden toplam 50 adet su çekimi yapılırken, ücretli/ücretsiz olmak üzere talep dahilinde toplam 91 adet itfaiye aracı görevlendirmesi yapılmıştır. Önlem Şube Müdürlüğü'müz, yangın önlemleri yönünden toplam 813 adet denetim gerçekleştirdi. Baca denetimi, özel/tüzel kişi veya kurumlar denetimi, kamu binası denetimi ve talep dışı denetim şeklinde olmuştur. Ayrıca İtfaiye Uygunluk Raporu talebi doğrultusunda tarafımıza yapılan başvurular doğrultusunda 214 adet iş yerine İtfaiye Uygunluk Raporu düzenlenmiştir Yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınabilecek tedbirler ve yangın anında nasıl davranılması gerektiği konularında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda özel/tüzel kişi veya kurumlara toplam 659 adet yangın eğitimi düzenlendi. Bu eğitimlerde toplamda 15 bin 350 kişiye temel yangın eğitimi verilip 87 adet tatbikat gerçekleştirildi."