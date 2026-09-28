Eskişehir İtfaiyesi 99. yıl dönümünde Başkan Ünlüce\'yi ziyaret etti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, itfaiye teşkilatını makamında ağırladı. Ünlüce, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Eskişehir İtfaiyesinin 99'uncu ve itfaiye teşkilatının 312'nci kuruluş yılı ile "İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası" dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, "Eskişehir İtfaiyesinin 99. kuruluş yıl dönümünde bizlere verdiğiniz üstün desteklerden dolayı kurumum ve tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İNSAN ÜSTÜ BİR MÜCADELE VERİYORSUNUZ"

İtfaiye teşkilatının özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünlüce ise şunları söyledi:

"Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Özellikle son zamanlarda artan orman yangınlarında ve bir taraftan şehir içerisinde çıkan yangınlarda gerçekten büyük bir mücadele veriyorsunuz. Sahada çalışan, yangınların yanında bizzat mücadele eden arkadaşlarımızın çabalarını gittiğimiz her yerde görüyoruz. Gerçekten insanüstü bir mücadele veriyorsunuz. Bazen can güvenliğinizi bile hiç düşünmeden, yangını söndürebilmek için büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Hem içeriden hem dışarıdan müdahalelerde bulunuyorsunuz. İçeriden yapılan müdahaleler çok tehlikeli olabiliyor. Ancak sizler çok güzel eğitimler almış, işinin ehli insanlarsınız. Biz de sizin liyakatinize güveniyoruz.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Sizler Eskişehir'deki huzur ve güven ortamının sağlanmasına da büyük katkı sunuyorsunuz. İtfaiyecilik sadece yangın söndürmekten ibaret sanılıyor ama sizler aynı zamanda her türlü afetle mücadele ediyor, trafik kazalarında araç kurtarma çalışmalarına katılıyor ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında oluyorsunuz.Tüm teşkilatımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi istiyorum."