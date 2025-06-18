Eskişehir Kadınları Frig Vadileri'ne Yolculuk Etti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" etkinliği kapsamında Hacıseyit Mahallesi kadınlarını, Frig Vadileri'ne yolcu etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor" etkinliği kapsamında Hacıseyit Mahallesi'nden kadınları, Frig Vadileri'ne gönderdi. Sabah saatlerinde hareket eden otobüslerle yolculuk başladı. Kadınlar, rehber eşliğinde Frig Vadileri'nin farklı noktalarını ziyaret etti. Bölgede yer alan kaya oyma tapınaklar, antik kalıntılar ve doğal oluşumlar gezildi. Katılımcılar, vadideki sessizliği ve temiz havayı deneyimleyerek farklı bir gün geçirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projeleri kapsamında düzenlenen bu gezi, kadınların kent merkezi dışındaki yeni yerler keşfetmesi amacıyla planlandı. Frig Vadileri gezisine katılan Hacıseyit mahallesi sakinleri, Gerdekkaya Mezar Anıtı, Areyatis Anıtı, Midas Anıtı, Yazılıkaya ve Kümbet Vadisi gibi önemli noktaları gezerek Eskişehir'in kültürel zenginliklerini yerinde görme şansı elde etti.

Frig Vadileri'nin doğal ve tarihi zenginlikleri, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı sürdürecek.