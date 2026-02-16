Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Sivrihisarlı Kadınları Kültür Turuna Uğurladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından geçen yıl başlatılan "Eskişehir Kültürel Mirasıyla Buluşuyor" gezileri sürüyor. Frig Vadileri ile başlayan kültür turları, bu kez Sivrihisar ile devam etti. Sabahın erken saatlerinde Osmangazi ve Vişnelik mahallelerinde yaşayan kadınları uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, katılımcılara iyi yolculuklar dileyerek kültürel keşif yolculuğunu başlattı.

Kültür, tarih ve dayanışmanın iç içe geçtiği "Eskişehir Kültürel Mirasıyla Buluşuyor" programı kapsamında Sivrihisarlı kadınlar, ilçenin simge noktalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi rotasında; Metin Yurdanur Açıkhava Müzesi, Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terası, Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi, Sivrihisar Tarihi Evleri, Alemşah Türbesi ve Ulu Camii yer aldı.

Ayrıca Zaimağa Konağı, Sivrihisar Kilim Müzesi, Nasreddin Hoca Anıt Parkı, Hazinedar Camii, Kurşunlu Camii, Kılıç Mescid Minaresi, Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Arastalar Çarşısı da ziyaret edilen önemli duraklar arasında oldu.

Kadınlar, ilçenin manevi mirasını yansıtan türbeleri, camileri ve tarihi çarşıları ilgiyle gezerek geçmişle güçlü bir bağ kurdu.

Kültürel keşif, yöresel tatlarla da zenginleşti. Katılımcılar, Sivrihisar'ın meşhur bamya çorbası başta olmak üzere yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Böylece tarih ve kültür yolculuğu, gastronomi deneyimiyle taçlandırıldı.

Geziye katılan kadınlar memnuniyetlerini dile getirerek, daha önce görme fırsatı bulamadıkları pek çok değeri yerinde keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ünlüce'ye teşekkür eden kadınlar, organizasyonun yalnızca bir gezi değil; kültürle buluşma, dayanışmayı güçlendirme ve unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunduğunu belirtti.

Ünlüce ise bu tür projelerin kırsal bölgeler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kadınların ilçeleri yakından tanımasının ve kültürel mirası yerinde deneyimlemesinin toplumsal bağları güçlendirdiğini söyledi. Ünlüce, çalışmaların sadece bir kültür turu değil; dayanışmayı artıran, aidiyet duygusunu pekiştiren ve ortak hafızayı canlı tutan sosyal yatırımlar olduğunun altını çizdi.