Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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