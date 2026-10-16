Eskişehir Odunpazarı\'nda otel odasında hareketsiz bulunan 44 yaşındaki kişi öldü

Eskişehir Odunpazarı'nda otel odasında hareketsiz bulunan 44 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 44 yaşındaki kişi, işletmeciliğini yaptığı otelin odasında çalışanlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi ve cenaze kesin ölüm sebebi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 44 yaşındaki kişi, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.
İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'ta bir otelin işletmeciliğini yapan Cüneyt Yılmaz, çalışanlar tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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