Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ELT Fest Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ELT Fest Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nde ELT Fest Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen 'ELT Fest' etkinliği, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özkanal'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinlikte öğrenciler tarafından geliştirilen öğretim etkinlikleri ve tasarlanan öğretim materyalleri sergilendi. Katılımcılar, 'Karaoke', 'quiz' ve halat çekme gibi yarışmalara katılarak öğrendikleri bilgileri pekiştirirken keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen kermesle toplanan ücret, Kahramanmaraş Göksun İstiklal Ortaokulu'na bağışlandı.

05.06.2024 14:21
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından "ELT Fest" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özkanal'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

"ELT Fest"te öğrenciler tarafından geliştirilen öğretim etkinlikleri ve tasarlanan öğretim materyalleri sergilendi.

"Karaoke", "quiz" ve halat çekme gibi yarışmaların düzenlendiği etkinlikte katılımcılar, öğrendikleri bilgileri pekiştirirken, keyifli vakit geçirdi.

Gün boyu düzenlenen kermesle toplanan ücret, Kahramanmaraş Göksun İstiklal Ortaokulu'na bağışlandı.

Kaynak: AA

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