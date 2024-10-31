Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Eserleri Bursa'da Sergileniyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserleri, Bursa'da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Seramik Bienali'nde sanatseverlerin beğenisini topluyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, sanatseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Bugüne kadar 16 kez düzenlenen sempozyumda ortaya çıkan eserlerden 10 tanesi, Bursa'da Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Seramik Bienali'nde yer alıyor. Etkinlikte Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Direktörü Prof. Bilgehan Uzuner, sergilenen 10 pişmiş toprak eserin yanı sıra stantlar ile Eskişehir'i ve Başkan Ahmet Ataç'ın Tepebaşı Belediyesi'ndeki sanat çalışmalarını tanıtıyor.

24 Ekim- 24 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan etkinlikte yer alan pişmiş toprak eserlere vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor.