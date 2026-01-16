Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Gülsin Onay Konseri

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Orhun Orhon yönetiminde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ı Eskişehirli sanatseverlerle buluşturdu. Biletleri günler öncesinden tükenen konser, yoğun ilgi ve büyük beğeniyle gerçekleşti.

Konserin ilk bölümünde W. A. Mozart'ın üç bölümden oluşan piyano konçertosu seslendirildi. Gülsin Onay'ın sahne performansı, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Sanatçı, konser sonunda izleyicilerin yoğun isteğini geri çevirmeyerek üç kez bis yaptı. Konserin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, F. Mendelssohn'un Güzel Melusine Uvertürü ile G. Fauré'nin Pelléas et Mélisande eserlerini seslendirdi.

Orkestra şefi Orhun Orhon'un eserlerle ilgili dinleyicilerle paylaştığı bilgiler, ilgiyle takip edildi. Orhon, konserin kadın teması çerçevesinde planlandığını belirterek, programda yer alan üç eserin bu yaklaşım doğrultusunda kurgulandığını ifade etti. Bu bağlamda konseri, Cumhuriyet'in güçlü kadın figürlerinden biri olarak gördüğü Gülsin Onay ile ilişkilendirildiğini dile getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 22 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenecek Uğur Mumcu'yu Anma Konseri ile dinleyicilerle buluşacak.