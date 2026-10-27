Eskişehir Sivrihisar'da devrilen tırın 41 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Sivrihisar'da devrilen tırın 41 yaşındaki sürücüsü yaralandı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Kaymaz Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır drenaj kanalına devrildi. 41 yaşındaki sürücü ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, tır çekiciyle kaldırıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Cüneyt K. (41) idaresindeki 06 DFK 223 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolu Kaymaz Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu drenaj kanalına devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Devrilen tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yunus Emre Devlet HastanesiSivrihisarEskişehirKaymazGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Sivrihisar'da devrilen tırın 41 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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