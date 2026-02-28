Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Afet Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Afet Stratejisi

Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nin Afet Stratejisi
28.02.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası havalimanına sahip tek üniversite, afetlerde stratejik lojistik üs olarak görev alıyor.

Bünyesinde uluslararası havalimanı barındıran dünyadaki tek yükseköğretim kurumu olan Eskişehir Teknik Üniversitesi, afet ve acil durumlarda stratejik lojistik üs görevi üstleniyor.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim kurumları, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yerleşkesindeki Hasan Polatkan Havalimanı ile dünyada uluslararası havalimanına sahip tek üniversite olma özelliğini taşıyan Eskişehir Teknik Üniversitesi, stratejik bir lojistik üs konumunda bulunuyor.

Olası afet ve acil durum senaryolarında hava ulaşımı, sevk ve koordinasyon süreçlerine doğrudan katkı sunabilecek nitelikteki üniversite, profesyonel arama kurtarma eğitimleri de veriyor.

Üniversite ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü arama kurtarma ve lojistik destek faaliyetlerini konu alan "Sesimi Duyan Var mı? Bir Üniversitenin Seferberlik Hikayesi" başlıklı belgesel çalışmasını da kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmada, afet sürecinde yürütülen koordinasyon faaliyetleri ile Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin kurumsal kapasiteye katkısı ele alındı.

"6 Şubat'ta hızlıca deprem bölgesine yönlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, 6 Şubat depremlerinde, hazır bulunan itfaiye ve arama kurtarma ekiplerini hızlıca deprem bölgesine yönlendirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Özcan, "Özellikle bu arama kurtarma ekibinin gönüllülük esasına dayalı olarak önce personeli, ardından öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilmesinin gerekliliği ve tüm üniversitemizin bunun bilincinde olması fikri ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Bu süreçte görev alan ekiplerin deneyimleri doğrultusunda eğitim içeriklerinin güncellendiğini, müdahale planlarının gözden geçirildiğini ve teknik donanımın güçlendirildiğini kaydeden Prof. Dr. Özcan, edindikleri tecrübenin kurumsal hafızaya dönüştürülmesi amacıyla eğitim ve sertifikasyon süreçlerine ağırlık verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Belgesel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Afet Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:47:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Afet Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.