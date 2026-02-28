Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nin Afet Stratejisi

Bünyesinde uluslararası havalimanı barındıran dünyadaki tek yükseköğretim kurumu olan Eskişehir Teknik Üniversitesi, afet ve acil durumlarda stratejik lojistik üs görevi üstleniyor.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim kurumları, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yerleşkesindeki Hasan Polatkan Havalimanı ile dünyada uluslararası havalimanına sahip tek üniversite olma özelliğini taşıyan Eskişehir Teknik Üniversitesi, stratejik bir lojistik üs konumunda bulunuyor.

Olası afet ve acil durum senaryolarında hava ulaşımı, sevk ve koordinasyon süreçlerine doğrudan katkı sunabilecek nitelikteki üniversite, profesyonel arama kurtarma eğitimleri de veriyor.

Üniversite ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü arama kurtarma ve lojistik destek faaliyetlerini konu alan "Sesimi Duyan Var mı? Bir Üniversitenin Seferberlik Hikayesi" başlıklı belgesel çalışmasını da kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmada, afet sürecinde yürütülen koordinasyon faaliyetleri ile Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin kurumsal kapasiteye katkısı ele alındı.

"6 Şubat'ta hızlıca deprem bölgesine yönlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, 6 Şubat depremlerinde, hazır bulunan itfaiye ve arama kurtarma ekiplerini hızlıca deprem bölgesine yönlendirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Özcan, "Özellikle bu arama kurtarma ekibinin gönüllülük esasına dayalı olarak önce personeli, ardından öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilmesinin gerekliliği ve tüm üniversitemizin bunun bilincinde olması fikri ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Bu süreçte görev alan ekiplerin deneyimleri doğrultusunda eğitim içeriklerinin güncellendiğini, müdahale planlarının gözden geçirildiğini ve teknik donanımın güçlendirildiğini kaydeden Prof. Dr. Özcan, edindikleri tecrübenin kurumsal hafızaya dönüştürülmesi amacıyla eğitim ve sertifikasyon süreçlerine ağırlık verdiklerini belirtti.