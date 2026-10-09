Eskişehir Tepebaşı'nda iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçlardan biri tramvay yolundaki katener direğine çarparak durdu. Kazada araç sürücüleri ile bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sivrihisar 2 Caddesi üzerinde A.S.F. (22) idaresindeki 35 ASG 551 plakalı otomobile, cadde üzerinde dönüş yapan U.Y. (39) yönetimindeki 26 ADG 743 plakalı otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 ADG 743 plakalı otomobil, tramvay yolundaki katener direğine çarparak durabildi.
Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri ile 35 ASG 551 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ç. (22) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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