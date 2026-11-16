Eskişehir Tepebaşı\'nda kamyonet kasası yangını söndürüldü, kişi dumandan etkilendi

Eskişehir Tepebaşı'nda kamyonet kasası yangını söndürüldü, kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda semt pazarı yanındaki kamyonetin kasasında çıkan yangın söndürüldü. Yangının, pazarda çay satışı yapan kişinin çay hazırlığında kullandığı tüpteki sızıntı nedeniyle çıktığı iddia edilirken, dumandan etkilenen 50 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir semt pazarının yanında park halinde bulunan kamyonetin kasa kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde Şimşeker Sokak ile Balkan Caddesi kesişiminde park halinde bulunan 26 DP 882 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı.
Caddede kurulan semt pazarında esnafa çay satışı yapan bir kişinin kamyonet kasasında çay hazırlığında kullandığı tüpte yaşanan sızıntı nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında alevler, yakındaki binanın ikinci katına kadar yükseldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.
Binada yaşayan 50 yaşındaki Seda Ç, dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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