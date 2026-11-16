Eskişehir Tepebaşı'nda kamyonet kasası yangını söndürüldü, kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Tepebaşı'nda kamyonet kasası yangını söndürüldü, kişi dumandan etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı\'nda kamyonet kasası yangını söndürüldü, kişi dumandan etkilendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir Tepebaşı'nda semt pazarı yanındaki kamyonetin kasasında çıkan yangın söndürüldü. Yangının, pazarda çay satışı yapan kişinin çay hazırlığında kullandığı tüpteki sızıntı nedeniyle çıktığı iddia edilirken, dumandan etkilenen 50 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir semt pazarının yanında park halinde bulunan kamyonetin kasa kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde Şimşeker Sokak ile Balkan Caddesi kesişiminde park halinde bulunan 26 DP 882 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı.

Caddede kurulan semt pazarında esnafa çay satışı yapan bir kişinin kamyonet kasasında çay hazırlığında kullandığı tüpte yaşanan sızıntı nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında alevler, yakındaki binanın ikinci katına kadar yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Binada yaşayan 50 yaşındaki Seda Ç, dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
EskişehirTepebaşıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 19:58:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda kamyonet kasası yangını söndürüldü, kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android