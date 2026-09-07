Eskişehir Tepebaşı'nda Nurdan Şen evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Tepebaşı'nda Nurdan Şen evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

Eskişehir Tepebaşı\'nda Nurdan Şen evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda annesi ve kardeşleriyle yaşayan Nurdan Şen, kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri Şen'in öldüğünü belirledi; ölüm şüpheli görüldüğü için soruşturma başlatıldı, cenazesi otopsiye gönderildi.

ESKİŞEHİR'de Nurdan Şen (58), annesi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evinde ölü bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'nde 7 katlı binanın ikinci katında annesi ve 2 kardeşiyle oturan Nurdan Şen, kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Nurdan Şen'in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Şen'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Tepebaşı'nda Nurdan Şen evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Kepez’de ağaçlık alanda doğum gününde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Antalya Kepez'de ağaçlık alanda doğum gününde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı İşte yurttan zafer görüntüleri Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı! İşte yurttan zafer görüntüleri
İran, Hürmüz Boğazı’nda kısıtlı alan ilan edecek ve Umman’la anlaşmayı imzalayacak İran, Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı alan ilan edecek ve Umman'la anlaşmayı imzalayacak
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

19:57
Acun Ilıcalı’dan Türk futbolculara müjde
Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
19:21
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
19:03
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara müjde Başvuru süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 20:07:07. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda Nurdan Şen evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement