Eskişehir Tepebaşı'nda SUV ile motosikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Şahin Caddesi'nde seyreden SUV tipi araç, aynı istikametteki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal Ç. yaralanırken, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde SUV tipi araçla motosikletin çarpıştığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde seyreden Mehmet Berkay A. yönetimindeki 26 AOR 062 plakalı SUV tipi araç, aynı istikamette seyreden Cemal Ç'nin kullandığı 26 AHA 462 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Cemal Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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