Eskişehir Valisi Aksoy'dan taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Libya'da görev sırasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden için taziye mesajı yayımladı.
Vali Aksoy, mesajında, Hava Pilot Albay Maden'in görev esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olduğunu belirterek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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