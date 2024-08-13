Eskişehir Valisi, bıçaklı saldırıda yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi, bıçaklı saldırıda yaralananları ziyaret etti

Eskişehir Valisi, bıçaklı saldırıda yaralananları ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Aksoy, yaralılarla ilgili bilgi aldı ve acil şifalar dileyerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

13.08.2024 21:51
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Aksoy, bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden vatandaşlardan C.Ö. (57) ve T.A'yı (71), Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren N.Ö'yü (87), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden M.K'yi (64) ziyaret etti.

Yetkililerden yaralılarla ilgili bilgi alan Aksoy, acil şifalar dileyerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Tepebaşı, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi, bıçaklı saldırıda yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

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