Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret - Son Dakika
Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret

04.02.2026 11:28  Güncelleme: 12:39
Eskişehir Valiliği'ne atanan Dr. Erdinç Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya gelerek, kentin gelişimi ve ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Valiliği görevine atanan Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Başkan Ünlüce, Eskişehir Valisi Yılmaz'ı ağırladı. Buluşmada, Eskişehir'in gelişimi ve kentin geleceğine yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlüce, "Yeni görevine başlayan Eskişehir Valisi Sayın Erdinç Yılmaz'ı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Şehrimiz için hayata geçireceğimiz çalışmalar üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Valimize teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Ayşe Ünlüce, Belediye, Valilik, Güncel, Son Dakika

