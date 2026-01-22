Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Eskişehir Valisi Yılmaz'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Eskişehir Valisi Yılmaz'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti

22.01.2026 16:40  Güncelleme: 18:15
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret ederek yeni görevi için tebrik etti. Ziyarette iş birliği ve uyumun önemi vurgulandı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan  Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyarette Ünlüce ve Kurt, Vali Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Eskişehir için yapılacak çalışmalarda iş birliği ve uyumun önemine vurgu yaptı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Vali Erdinç Yılmaz'a iyi dileklerini ileterek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eskişehir'de görev yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce de Vali Yılmaz'ın kente önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erdinç Yılmaz ise Eskişehir halkına kapılarının her zaman açık olacağını belirterek, kentin gelişimi için tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Vali Yılmaz, iyi niyet temennileri ve nazik ziyaretleri dolayısıyla Ünlüce'ye ve Kurt'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Erdinç Yılmaz, Ayşe Ünlüce, Kazım Kurt, Odunpazarı, Belediye, Valilik, Güncel

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Eskişehir Valisi Yılmaz'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Eskişehir Valisi Yılmaz'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti - Son Dakika
