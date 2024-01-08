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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çalışan Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çalışan Gazetecilerle Buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu. Aksoy, basın çalışanlarının özverili şekilde görevlerini yaptığını vurgulayarak, Eskişehir'in basın ve medya konusunda güçlü bir kent olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından Vali Aksoy, 91 yaşındaki gazeteci Rıdvan Uysal'a teşekkür belgesi verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çalışan Gazetecilerle Buluştu
08.01.2024 - 11:53,
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Aksoy, Öğretmenevi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, basın çalışanlarının mesai gözetmeden özverili şekilde görevlerini yaptığının altını çizdi.

Eskişehir'in basın ve medya konusunda güçlü bir kent olduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Eskişehir, diğer illerle kıyaslandığında onların ortalamasının çok üstünde bir gelişmişliğe sahip. Televizyonlarıyla, gazeteleriyle, internet medyasıyla, haber ajanslarıyla kendisini gösteren bir kent. Valiliğin yürüttüğü çalışmalarda bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. 2024 yılının da sağlık, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Vali Aksoy, 1952 yılında gazeteciliğe başlayan ve Sabah gazetesinin Eskişehir temsilciliğini yürütüyor 91 yaşındaki Rıdvan Uysal'a "teşekkür belgesi" verdi.

Kaynak: AA
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