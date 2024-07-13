Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 15 Temmuz Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un milletin sarsılmaz azmi ve vatanseverliğiyle kazanılmış bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı. Aksoy, aziz milletin o gece vatanı korumak için sokaklara dökülerek hain darbecilere karşı çıktığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu dünyaya ilan ettiğini belirtti.

13.07.2024 11:04
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 15 Temmuz'un devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen yetkiyi suistimal etmekten ve devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverliğiyle kazanılmış bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesi aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerinin yanında yer alıp, vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını gösterdiğini hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun dunyaya ilan edildiği gündür. Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için o gece hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek hain darbecilere karşı çıkan aziz milletimiz gelecek kuşaklara da eşsiz bir örnek sergilemiştir. Bizler de tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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