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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ayşe Ünlüce, geçtiğimiz günlerde Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etmişti. Vali Aksoy da Başkan Ünlüce'ye iadeiziyarette bulundu. Ünlüce, Aksoy'u belediye binası girişinde karşıladı. Daha sonra Aksoy'u makamında ağırlayan Ünlüce, nazik ziyaret için teşekkür ederek, "Şehrimizi daha ileriye taşımak için bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de tüm kurumlarımızla iş birliğine ve uyum içinde çalışmaya hazırız. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Aksoy da Başkan Ünlüce'ye nazik misafirperverliği için teşekkür ederek, Eskişehirlilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artırarak valilik koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile son buldu.