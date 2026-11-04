Eskişehir Valisi, Türk bayraklarını koruyan trafik polisine başarı belgesi verdi

Eskişehir'de görev sırasında yolda bulduğu iki Türk bayrağını trafik güvenliğini tehlikeye atmadan muhafaza altına alan trafik polisi Osman Özbakır'a başarı belgesi takdim edildi.

Valisi Erdinç Yılmaz, trafik polisi Osman Özbakır'ı makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, Özbakır'ın duyarlı davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, Türk bayrağının milletin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini temsil eden en kıymetli sembollerden olduğunu söyledi.

Özbakır'ın davranışının Türkiye genelinde takdirle karşılandığını dile getiren Yılmaz, "Şanlı bayrağımız bizim için çok kıymetli. Senin gösterdiğin bu hassasiyetin bütün Türkiye'de takdirle karşılanması bizleri ayrıca mutlu etti. Senin gibi bir çalışma arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz." dedi.

Polis memuru Osman Özbakır da görevini yerine getirdiği sırada yolda Türk bayraklarını gördüğünde duygulandığını ve vakit kaybetmeden müdahale etme gereği duyduğunu anlattı.

Trafik polislerinin görevlerinin yalnızca trafik güvenliğini sağlamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Özbakır, "Şanlı bayraklarımızı öpüp muhafaza altına aldım. Milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin simgesi olan Türk bayrağına sahip çıkmak her polis memuru için önemli bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Kabulün sonunda Vali Yılmaz, örnek davranışı ve görevindeki hassasiyetinden dolayı polis memuru Özbakır'a başarı belgesi takdim etti.

Kabulde, İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Murat Meral de hazır bulundu.