Eskişehir Valisi, Türk bayraklarını koruyan trafik polisine başarı belgesi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Valisi, Türk bayraklarını koruyan trafik polisine başarı belgesi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi, Türk bayraklarını koruyan trafik polisine başarı belgesi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir'de yolda bulduğu iki Türk bayrağını trafik güvenliğini tehlikeye atmadan muhafaza altına alan trafik polisi Osman Özbakır'a Vali Erdinç Yılmaz başarı belgesi takdim etti. Yılmaz, Özbakır'ın duyarlı davranışının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Eskişehir'de görev sırasında yolda bulduğu iki Türk bayrağını trafik güvenliğini tehlikeye atmadan muhafaza altına alan trafik polisi Osman Özbakır'a başarı belgesi takdim edildi.

Valisi Erdinç Yılmaz, trafik polisi Osman Özbakır'ı makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, Özbakır'ın duyarlı davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, Türk bayrağının milletin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini temsil eden en kıymetli sembollerden olduğunu söyledi.

Özbakır'ın davranışının Türkiye genelinde takdirle karşılandığını dile getiren Yılmaz, "Şanlı bayrağımız bizim için çok kıymetli. Senin gösterdiğin bu hassasiyetin bütün Türkiye'de takdirle karşılanması bizleri ayrıca mutlu etti. Senin gibi bir çalışma arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz." dedi.

Polis memuru Osman Özbakır da görevini yerine getirdiği sırada yolda Türk bayraklarını gördüğünde duygulandığını ve vakit kaybetmeden müdahale etme gereği duyduğunu anlattı.

Trafik polislerinin görevlerinin yalnızca trafik güvenliğini sağlamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Özbakır, "Şanlı bayraklarımızı öpüp muhafaza altına aldım. Milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin simgesi olan Türk bayrağına sahip çıkmak her polis memuru için önemli bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Kabulün sonunda Vali Yılmaz, örnek davranışı ve görevindeki hassasiyetinden dolayı polis memuru Özbakır'a başarı belgesi takdim etti.

Kabulde, İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Murat Meral de hazır bulundu.

Kaynak: AA
Eskişehir ValiliğiErdinç YılmazEskişehirGüncelTrafikYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:55:34. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi, Türk bayraklarını koruyan trafik polisine başarı belgesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android