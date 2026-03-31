Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 2. İnönü Zaferi mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 2. İnönü Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, 105 yıl önce Eskişehir topraklarında kazanılan zaferin, aziz milletin makus talihinin yenildiği ve bağımsızlık inancının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi dönüm noktası olduğunu belirtti.

Metristepe'den yükselen zafer müjdesinin, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik eşiklerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Eskişehir'in stratejik öneminin ve vatandaşların vatan sevgisinin bu zaferin kazanılmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Yılmaz, mesajında şehit ve gazileri anarak, şöyle devam etti:

"Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 2. İnönü Zaferi'miz kutlu olsun."