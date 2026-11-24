Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve beraberindeki öğretmenleri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen kabulde öğretmenlerin gününü kutlayan Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin büyük fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin yetişmesinde öğretmenlerin önemli görev üstlendiğini ifade eden Yılmaz, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını, aynı zamanda iyi insan, iyi vatandaş ve güçlü bir gelecek inşa etmenin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Çocukların hayatına dokunan, onlara yol gösteren, bilgi ve tecrübeleriyle geleceği şekillendiren tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Yılmaz, "Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.