Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'yi Ağırladı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ağırladı. Ziyarette, iki şehir arasındaki iş birliği ve yerel yönetim çalışmaları ele alındı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Eskişehir'de hayata geçirilen projeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Kahveci, Başkan Ünlüce'ye başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini ileterek görevinde başarılar diledi. Kahveci, Eskişehir'in örnek belediyecilik uygulamalarıyla dikkat çektiğini vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ayşe Ünlüce ise yerel yönetimler arasındaki dayanışma ve deneyim paylaşımının önemine değinerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaret, Başkan Eyüp Kahveci'nin Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.