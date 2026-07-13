Eskişehir, "Öğrenci Dostu Şehir" Ünvanını Korudu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir, ÜNİAR'ın "Türkiye'nin Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" başlıklı araştırmasında üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleriyle bir kez daha ilk sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, başarının öğrencilere değer veren hizmet anlayışı ve kentin ortak emeğinin sonucu olduğunu söyledi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" araştırmasında Eskişehir, bir kez daha Türkiye'nin en öğrenci dostu şehri seçildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygun fiyatlı toplu ulaşım olanakları, gece ulaşım hizmetleri, kültür ve sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri, gençlik merkezleri ve sosyal destek uygulamalarıyla öğrencilerin en çok memnuniyet duyduğu şehir olmayı sürdürdü.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Başkan Ünlüce, elde edilen başarının tüm Eskişehir'in ortak emeğinin bir sonucu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gurur hepimizin. ÜNİAR Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda Eskişehir'in bir kez daha Türkiye'nin en öğrenci dostu şehri seçilmesi bizler için büyük bir mutluluk. Bu başarı; gençlerimize güvenen, onların yaşamını kolaylaştıran, kültürden sanata, ulaşımdan sosyal desteklere kadar öğrenciyi merkeze alan hizmet anlayışımızın olduğu kadar, yıllardır öğrencileri bağrına basan, onlara kucak açan Eskişehirlilerin de ortak başarısıdır. Bu araştırmaya katılan tüm öğrencilerimize, üniversitelerimize, kamu kurumlarımıza, esnafımıza ve öğrencileri bu kentin ayrılmaz bir parçası olarak gören tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz gençler… ve her zaman genç kalan Eskişehirliler."