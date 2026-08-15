Eskişehir Yurtlarında Yenileme Çalışmaları

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında, yeni akademik yıl öncesinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin yeni dönemde daha modern, temiz, güvenli ve konforlu ortamlarda barınabilmesi amacıyla yurtlarda kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın devam eden çalışmaları yerinde incelediği ve yurtlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ekipler tarafından bakım, onarım ve yenileme işlemleri titizlikle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çalışmaların, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedebilecekleri nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması hedefi doğrultusunda yeni akademik yıl öncesinde tamamlanması planlanıyor.