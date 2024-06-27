Eskişehirli 54 Yaşındaki Hüsniye Duman, Terzilikte Becerilerini Geliştiriyor

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Eskişehirli 54 yaşındaki Hüsniye Duman, terzilikte becerilerini geliştirmek ve lise diploması alabilmek için Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) aracılığıyla kayıt olduğu programda öğrenim görüyor.

Ortaokul mezunu Duman, evinde sürdürdüğü terzilikte ustalaşmak için kaydolduğu MESEM programını uygulayan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümünde profesyonel tasarımcılığa adım atmayı hedefliyor.

Hüsniye Duman, AA muhabirine, 12 yaşından bu yana dikiş makinesi kullandığını, eğitim hayatına dahil olabildiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Duman, "kara makine" olarak bilinen dikiş makinesini yıllarca kullandığını dile getirdi.

Tasarım öğretmenlerinin yardımıyla yeni tarzlar ve dikim teknikleri öğrendiğini belirten Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pantolon, gömlek, etek, ceket gibi bir insanın ihtiyacı olan tüm şeyleri yapmayı öğrendim. Şu an yardım alarak yapıyorum, henüz tek başıma tüm hepsini yapamıyorum. Erkek ceketlerindeki cepleri, yakalar, etek köşeleri dikmek oldukça zor. Tasarım öğrenmek için teknik eğitim çok önemli, püf noktaları sadece burada öğrenebilirsiniz. Diktiklerimi çoğunlukla aileme ve akrabalarıma veriyorum. En çok çocuk kıyafeti dikmeyi seviyorum. Bu sıralar çanta tasarımında yoğunlaştım. Doku oluşturarak farklı teknikler deniyorum, bunun için internetten de yararlanıyorum."

Duman, okulda gençlerle birlikte olmanın kendisini hayata daha fazla dahil ettiğini, bunu sosyal bir aktivite gibi gördüğünü anlattı.

Lise diploması aldıktan sonra şimdilik sadece hobisi olan terziliği profesyonel olarak yapabileceğini kaydeden Duman, hatta üniversite eğitimi almak istediğini sözlerine ekledi.

Moda tasarım öğretmeni Sadiye Çapan da Duman'ın programa ilk kayıt olduğunda yaşından dolayı çekinceler yaşadığını ancak daha sonra alıştığını, çeşitli etkinlikler için kıyafet tasarladığını ifade etti.

Orta ve ileri yaşlardaki kişilerin beceri edinme konusunda daha istekli olduğunu vurgulayan Çapan, "Bu yaşlarda yetenek kazanma konusunda teorik bir şeyler öğrenmek belki zor gelebilir ancak pratik el becerisi daha çabuk öğrenilen bir şey. Atölyede üretim yaparak kişi daha çabuk başarı sağlıyor. Eğer kişi istiyorsa hangi yaşta olursa olsun, iş fark etmeksizin bir şeyler yapabiliyor." dedi.