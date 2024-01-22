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Eskişehirli Dalgıçlar Mısır'ın Sualtı Güzelliklerini Kaydetti - Son Dakika
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Eskişehirli Dalgıçlar Mısır'ın Sualtı Güzelliklerini Kaydetti

Eskişehirli dalgıçlar, Mısır'ın Kızıldeniz'inde devasa deniz kaplumbağası ve endemik türlerde balıkları görüntüledi. Dalgıçlar, 30 metreye kadar dalış yaparak sualtı güzelliklerini keşfetti. Mısır'da sıcak bir havada dalış yaparken, Türkiye'ye döndüklerinde ise eksi derecelerle karşılaştılar.

Eskişehirli Dalgıçlar Mısır\'ın Sualtı Güzelliklerini Kaydetti
22.01.2024 - 22:45,
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Eskişehir'den yola çıkan ekip, Mısır'ın sualtı güzelliklerini kaydetti

Eskişehirli dalgıçlar, Kızıldeniz'de devasa deniz kaplumbağası görüntüledi

Dalgıç Ercan Dülger:

"Kızıldeniz'de Türkiye'de olmayan endemik türleri gözlemleme şansına sahip olduk"

"30 metreye kadar dalışlarımızı yaptık"

"Mısır'da şort ve tişörtle gezerken, Türkiye'ye döndüğümüzde eksi 7-8 derecelerle karşılaştık"

ESKİŞEHİR - Mısır'daki Kızıldeniz'de 30 metreye kadar dalan Eskişehirli dalgıçlar, devasa boyutta caretta caretta ve birçok endemik türde balık görüntüledi.

Eskişehirli dalgıç Ercan Dülger ve beraberindeki ekip, farklı farklı denizlere giderek, derin mavilikleri keşfediyor. Dalarak mavilikler altındaki güzellikleri görme fırsatı bulan Dülger ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentine gitti. Ekipman kiralarının 20 dolardan başladığı kente Eskişehir'den dalış tüpleriyle birlikte giden ekip, burada Kızıldeniz'e daldı. Türkiye'nin aksine oldukça sıcak bir havaya sahip olan Mısır'da dalış gerçekleştiren Eskişehirli dalgıçlar, denizin 30 metre altına kadar indi. Burada, insan boyunda olan caretta caretta, Müren balığı ve birçok endemik deniz canlıları dalgıçlarca sualtı kameraları ile görüntülendi.

"Devasa büyüklükte bir caretta caretta gördük"

Mısır'daki Kızıldeniz'de yapılan dalış hakkında konuşan Eskişehirli dalgıç Ercan Dülger, "Deniz olmayan şehrimize insanlara, dalışı sevdirmeye çalışıyoruz ve bunda da güzel bir yol kat ettik. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında dalış etkinlik ve organizasyonlarımıza sürekli devam ediyoruz. Geçen hafta Mısır'daydık. Şehrimizi temsilen yaklaşık 15 kişi dalışımızı gerçekleştirdik. Eskişehir'den İstanbul'a, İstanbul'dan ise uçak vasıtasıyla dalış noktamız olan Şarm El-Şeyh'e geçtik. Burada Kızıldeniz'e dalışlarımızı yaptık. Kızıldeniz'de Türkiye'de olmayan endemik türleri gözlemleme şansına sahip olduk. Bu türler arasında devasa büyüklükte bir caretta caretta, beyaz bir Müren balığı gördük ve çok ilginçti ve çok sayıda renkli, değişik türde balıkları gözlemleme, görüntüleme şansına sahip olduk. 15 kişi dalışımızı gerçekleştirdik" dedi.

"20 dolar civarında bir ekipman kirası mevcut"

Mısır'da ekipman kiraları 20 dolardan başladığı için Eskişehir'den yanlarında ekipman götürdüklerini söyleyen Dülger, "Seviyelerine göre dalışlarımız ile birlikte 30 metreye kadar dalışlarımız yaptık ve dalış ekipmanlarımızı oradan alma şansına da kiralama şansına sahibiz. Ama fiyatların yüksekliğinden dolayı biz buradan götürmeyi tercih ettik. Orada kişi başı günlük 20 dolar civarında bir ekipman kirası mevcut. Ama biz Türkiye'de ekipman sahip olduğumuz için dalış ekipmanlarımızı yanımızda götürdük. Önümüzdeki hafta tekrardan Mısır'a bu sefer tam karşıya geçerek Hurgada'ya gitmeyi düşünüyoruz. Daha sonraki aylarda da artık Türk karasularında da yavaş yavaş çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Müthiş bir hava vardı Mısır'da orada şort ve tişörtle gezerken, Türkiye'ye döndüğümüzde yol da eksi 7 veya eksi 8 derecelerle karşılaştık ve buzdu. Bizi gerçekten üşüttü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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