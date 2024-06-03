Eskişehirli Milli Yüzücü Baran Doruk Şimşek Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Eskişehirli Milli Yüzücü Baran Doruk Şimşek Bronz Madalya Kazandı

Eskişehirli Milli Yüzücü Baran Doruk Şimşek Bronz Madalya Kazandı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı milli yüzücüsü Baran Doruk Şimşek, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Para Swimming World Series yarışlarında, 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

03.06.2024 14:26  Güncelleme: 15:54
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı milli yüzücüsü Baran Doruk Şimşek, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Para Swimming World Series yarışlarında, 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, yüzme branşında ülkemize madalyalar kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı'nın milli yüzücüsü Baran Doruk Şimşek, 27 Mayıs- 2 Haziran arasında Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen Para Swimming World Series yarışlarında milli bone ile yüzdü.

Şimşek, Genç Erkekler Multi Class 50 Metre Sırtüstü branşında 44.24'lük derecesiyle 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Sporcu Şimşek'i tebrik eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Seninle gurur duyuyoruz Baran Doruk. Başarıların daim olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehirli Milli Yüzücü Baran Doruk Şimşek Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Milli Yüzücü Baran Doruk Şimşek Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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