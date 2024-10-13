Eskişehirli Sporcular Dünya Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme branşı milli sporcusu Erkan Balk ve dalış eşi Akın Bağcılar, Arnavutluk'ta düzenlenen Sualtı Görüntüleme Dünya Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride iki altın madalya kazandı.

CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) 20. Sualtı Fotoğraf ve 6. Sualtı Video Dünya Şampiyonası, 7-12 Ekim 2024 tarihlerinde Arnavutluk'un Saranta şehrinde gerçekleştirildi. 19 ülkenin katıldığı şampiyonada, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme branşı milli sporcusu Erkan Balk ve dalış eşi Akın Bağcılar, "Video Film" kategorisinde ve "Belgesel Video" kategorisinde de altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Başarıları dolayısıyla sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Anadolu'nun ve bozkırın ortasında bir yıldız gibi parlayan Eskişehir'imiz her alanda ilklere imza atmaya, ülkemize güç vermeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme branşı milli sporcumuz Erkan Balk ve dalış eşi Akın Bağcılar'ın Arnavutluk'ta elde ettikleri tarihi başarı hepimizi bir kez daha gururlandırdı. İki altın madalya ile dünya şampiyonluğuna ulaşan sporcularımızı, milli takımımızı, teknik ekibi, kulübümüzü ve tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.