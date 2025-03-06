Eskişehirspor'dan 'Askıda Yemek' Uygulamasına Destek - Son Dakika
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Eskişehirspor'dan 'Askıda Yemek' Uygulamasına Destek

Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, EBB Kent Lokantası'ndaki 'askıda yemek' uygulamasına bağışta bulunarak katkıda bulundu. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşları bu uygulamaya destek olmaya çağırdı.

06.03.2025 13:17  Güncelleme: 14:45
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Kent Lokantası'nda devam eden "askıda yemek" uygulamasına, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri bağışta bulunarak katkı sağladı. Entok, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşları uygulamaya destek olmaya çağırdı.

Eskişehirspor Başkanı Entok ve yönetim kurulu üyeleri, EBB Kent Lokantası gişesinde, yemek ücretini karşılayamayan ihtiyaç sahiplerine kredi kartı ve nakit ücret ödeyerek ücretsiz yemek sunma imkanı sağlayan "askıda yemek" uygulamasına destek verdi.

Bir öğünün 65 liraya sunulduğu lokantaya destek olmak istediklerini belirten Entok, uygulama kapsamında birçok vatandaşın yemek yeme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Başkan Ayşe Ünlüce'nin başlattığı uygulamanın Eskişehir'in birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını belirten Entok, "Askıda yemek uygulamamıza Eskişehirspor yönetimi olarak bugün biz de bir destekte bulunduk. Sosyal belediyecilik için çok önemli olan bu Kent Lokantaları'nın sayısının artmasını da umut ediyorum. Malum ramazan ayındayız, paylaşmanın ve değerlerin ön planda olduğu bir aydayız. Bende tüm taraftarlarımıza ve Eskişehir halkına askıda yemek uygulamasına destek olmaya davet ediyorum. Herkesin gelip bağış yapmasını isterim. Eskişehir halkına hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehirspor'dan 'Askıda Yemek' Uygulamasına Destek - Son Dakika

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