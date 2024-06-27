(ESKİŞEHİR) - 2021 yılında hizmete açılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Çifteler Eğitim Merkezi kursiyerlerinin 2024 yılı boyunca atölyelerde yaptıkları çalışmalar, Yıl Sonu El Sanatları Sergisi'nde ziyarete açıldı.
ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi'nin açılışına, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, ESMEK Müdürü Yıldıray Öncül, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
EBB Çifteler Otogar Hizmet Binası'nda açılan sergide 50 kursiyerin ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya resim, filografi, nakış teknikleri, örgü, yamalı bohça gibi farklı branşlarda 250 eseri sergilendi.
Konuşmalar sonrası yetkililer ve vatandaşlar sergiyi gezdi.
Son Dakika › Güncel › ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?