ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi Açıldı

ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Çifteler Eğitim Merkezi kursiyerlerinin 2024 yılı boyunca atölyelerde yaptıkları çalışmalar, Yıl Sonu El Sanatları Sergisi'nde ziyarete açıldı.

27.06.2024 14:29  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - 2021 yılında hizmete açılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Çifteler Eğitim Merkezi kursiyerlerinin 2024 yılı boyunca atölyelerde yaptıkları çalışmalar, Yıl Sonu El Sanatları Sergisi'nde ziyarete açıldı.

ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi'nin açılışına, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, ESMEK Müdürü Yıldıray Öncül, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

EBB Çifteler Otogar Hizmet Binası'nda açılan sergide 50 kursiyerin ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya resim, filografi, nakış teknikleri, örgü, yamalı bohça gibi farklı branşlarda 250 eseri sergilendi.

Konuşmalar sonrası yetkililer ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Çifteler, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:53:01. #1.12#
SON DAKİKA: ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement