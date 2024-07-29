ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Etkinliği - Son Dakika
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ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Etkinliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitimleri Kursları (ESMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Dans Topluluğu, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları kapanış etkinliğiyle tamamladı. Dans etkinliği, farklı meslek gruplarından ve yaş gruplarından kadınların katılımıyla gerçekleşti.

29.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:42
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitimleri Kursları (ESMEK) kursiyerlerinden oluşan "ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu" yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, düzenledikleri kapanış etkinliği ile tamamladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESMEK, kurslarına devam ediyor. Kurslar ile kendilerini geliştiren ESMEK kursiyerleri düzenledikleri etkinliklerle de farkındalık yaratmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Banu Bala Bayar eğitmenliğinde farklı meslek grupları ile yaş gruplarından bir araya gelerek oluşturulan "ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu" dans etkinliği düzenledi. Kent Park'ta bir araya gelen kadınlar, yıl boyunca öğrendikleri salsa, hip-hop, r&b, pop tarzındaki danslarla, açık havada dans etmenin keyfini çıkardılar.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Etkinliği - Son Dakika

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