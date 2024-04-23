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(ESKİŞEHİR) - Farklı meslek gruplarının ve emeklilerin gönüllü olarak oluşturduğu ESMEK Türk Sanat Müziği Korosu, "100. Yıl Konseri" ile Eskişehirlilerle buluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen konserde gönüllülerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Çuhadar ile müzikseverler katıldı.